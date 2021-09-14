Жителя Башкирии осудили за безжалостное убийство друга

Перед судом в Башкирии предстал 31-летний житель Ишимбая. Мужчину обвинили в безжалостном убийстве товарища.
По версии следствия, 20 февраля этого года мужчина и его сожительница пригласили в гости знакомого, с которым планировали провести алкогольный вечер. Однако дружеской посиделки не вышло – между мужчинами вспыхнула ссора. Пьяный и разгневанный хозяин квартиры напал с кулаками на оппонента и около семи раз ударил его по голове. От полученных травм несчастный скончался.
Суд признал горожанина виновным и назначил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить родственнице погибшего моральную компенсацию.