Владимир Путин уйдёт на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Президент России уйдёт на самоизоляцию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В окружении Владимира Путина были зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сам президент упомянул в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Кто именно в окружении Владимира Путина заболел корнавирусом неизвестно. Однако накануне, 13 сентября, президент встретился с участниками паралимпиады, где в ходе беседы со спортсменами отметил, что в его окружении многие болеют.
Президент примет участие в предстоящем саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн.