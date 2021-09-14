Владимир Путин уйдёт на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Президент России уйдёт на самоизоляцию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В окружении Владимира Путина были зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сам президент упомянул в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Кто именно в окружении Владимира Путина заболел корнавирусом неизвестно. Однако накануне, 13 сентября, президент встретился с участниками паралимпиады, где в ходе беседы со спортсменами отметил, что в его окружении многие болеют.