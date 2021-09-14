В Уфе кардиологи шесть часов боролись за жизнь многодетного отца

В Уфе провели уникальную операцию. В Республиканском кардиоцентре провели операцию методом Бенталла-де Боно. За 20 лет работы медицинского учреждения это вторая подобная операция.

В больницу поступил 64-летний пациент с одышкой и головокружением. Оказалось, в 2007 году мужчине делали редкую операцию по методу Бенталла-де Боно. Ему назначили необходимое лечение, но уже в начале сентября его экстренно госпитализировали в кардиоцентр с инфекционным эндокардитом, из-за которого «развалился» искусственный клапан сердца.

Почти шесть часов врачи центра боролись за жизнь мужчины. Повторная операция намного сложнее первой.

Мы вскрывали грудную клетку, подключали искусственное кровообращение. Был изъят старый протез, который имплантировали 14 лет назад, и установлен новый протез в аортальную позицию. Владимир Сурков, заведующий кардиохирургическим отделением №2