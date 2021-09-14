В Уфе кардиологи шесть часов боролись за жизнь многодетного отца

В Уфе провели уникальную операцию. В Республиканском кардиоцентре провели операцию методом Бенталла-де Боно. За 20 лет работы медицинского учреждения это вторая подобная операция.
В больницу поступил 64-летний пациент с одышкой и головокружением. Оказалось, в 2007 году мужчине делали редкую операцию по методу Бенталла-де Боно. Ему назначили необходимое лечение, но уже в начале сентября его экстренно госпитализировали в кардиоцентр с инфекционным эндокардитом, из-за которого «развалился» искусственный клапан сердца.
Почти шесть часов врачи центра боролись за жизнь мужчины. Повторная операция намного сложнее первой.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо – он восстанавливается и приходит в себя. Дома его ждут четверо детей. Ему необходимо вести здоровый образ жизни и периодически наблюдаться в кардиоцентре.