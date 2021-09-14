The Lancet: Эффективность «Спутник Лайт» среди пожилых — 80%

Вакцину от коронавируса разработал Центр им. Гамалеи. По данным исследования, прививка показала эффективность на уровне 83,7% при вакцинировании людей от 60 до 79 лет. Эксперты отметили, что благодаря первой дозе «Спутника V» удалось избежать летальных исходов в 84,8% случаев заражения.