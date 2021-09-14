The Lancet: Эффективность «Спутник Лайт» среди пожилых — 80%

Международный рецензируемый журнал EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) опубликовал исследование о российской вакцине «Спутник Лайт».
Вакцину от коронавируса разработал Центр им. Гамалеи. По данным исследования, прививка показала эффективность на уровне 83,7% при вакцинировании людей от 60 до 79 лет. Эксперты отметили, что благодаря первой дозе «Спутника V» удалось избежать летальных исходов в 84,8% случаев заражения.
Расчеты основаны на данных более 40 тыс. человек. Авторами исследования стали 15 специалистов из Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
«Спутник Лайт» первый компонент вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Он эффективен против новых штаммов коронавируса, не требует специальных условий для хранения и логистики и идеально подходит для ревакцинации.
По последним данным, в Башкирии вакцинировались первым компонентом более 1,2 млн человек, полностью завершили вакцинацию более миллиона человек.
Фото: РИА Новости.