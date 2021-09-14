В Уфе трое суток насиловали мужчину

Как сообщает портал Mash Batash, уфимец решил провести вечер с двумя парнями. Однако один из гостей мужчине не понравился. Но на отказ парни отреагировали агрессивно. Они трое суток удерживали уфимца в квартире, где насиловали и угрожали тем, что раскроют его сексуальные предпочтения. За молчание они потребовали у пострадавшего 500 тысяч рублей.