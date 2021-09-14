В Уфе трое суток насиловали мужчину

В Уфе произошла шокирующая история. Местный житель заявил, что стал жертвой насилия.
Как сообщает портал Mash Batash, уфимец решил провести вечер с двумя парнями. Однако один из гостей мужчине не понравился. Но на отказ парни отреагировали агрессивно. Они трое суток удерживали уфимца в квартире, где насиловали и угрожали тем, что раскроют его сексуальные предпочтения. За молчание они потребовали у пострадавшего 500 тысяч рублей.
Мужчине пришлось отдать насильникам крупную сумму денег. Когда они оставили его в покое, уфимец обратился в полицию. Подозреваемых задержали. Пока на двух парней, которые оказались братьями, завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Сейчас следственный комитет рассматривает возможность возбуждения ещё одного уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Фото: Mash Batash.