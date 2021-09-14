В Башкирии посетители поликлиники едва не устроили драку

Жители Белорецка пожаловались на огромные очереди в местной поликлинике. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Горожане пожаловались, что очередь к терапевту стоит с самого утра. В медучреждении принимает один участковый врач, поэтому очередь двигается очень медленно. Некоторые ждут своего приёма по несколько часов. Конечно, не обходится и без конфликтов – иногда споры за место едва не доходят до драк.

Пациенты приходят с высокой температурой. Возможно, не все болеют коронавирусом, однако людям всё равно очень тяжело по несколько часов стоять в очередях. Администрация больницы советует сбивать температуру перед приходом в больницу.

На такую же ситуацию пожаловались жители Сибая. В очереди к двум врачам стоят и заболевшие, и выздоровевшие. Горожане просят решить неприятную ситуацию.