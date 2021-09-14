В Башкирии избиратели смогут сообщить о нарушениях в ходе выборов

Я считаю, что политическую активность нужно проявлять как и на выборах депутатов местных советов, так и на выборах депутатов Госдумы, потому что это тот орган, который принимает законы. Я думаю, всем нам небезразлично, кто за эти законы будет голосовать, предлагать их, кто будет представлять нашу республику в Государственной думе.

Илона Макаренко, председатель ЦИК Республики Башкортостан