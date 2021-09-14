В Башкирии избиратели смогут сообщить о нарушениях в ходе выборов

На нарушения в ходе выборов и агитации жители республики смогут пожаловаться в правоохранительные органы. Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция с председателем Центральной избирательной комиссии республики. Илона Макаренко ответила на вопросы журналистов.
Напомним, уже на этой неделе жители региона будут выбирать депутатов Госудумы. В трех округах пройдут довыборы в Госсобрание. Народные избранники также выдвигаются в советы городов и районов Башкортостана. Проголосовать можно в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Онлайн-выборы проходить не будут. Избирательные участки должны быть доступны для людей с инвалидностью, предварительно комиссии проверили наличие поручней, пандусов, кнопок вызова помощи. Маломобильные граждане смогут проголосовать на дому.
Поставить галочку по официальным данным в Башкортостане есть возможность у 3 млн 18 тыс. избирателей. В республике будут работать более 3 тысяч стационарных участков. Жители смогут получить специальные браслеты акции «Рахмат», ставшей уже традиционной. Они позволят приобрести товары или получить услуги со скидкой.