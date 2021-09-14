Жительницу Башкирии запрели в Турции из-за обвинения в краже

Долгожданный отпуск семьи из Башкирии закончился неприятным происшествием. Женщину не выпустили из курортного города из-за обвинения в карже.

28-летняя жительница Октябрьского рассказала о произошедшем в социальных сетях. Девушка с мужем и детьми отправилась в отпуск в Турцию. Но когда отдых закончился, и пришло время возвращаться домой, уроженку Башкирии просто не выпустили из страны.

Оказалось, посетительница отеля, в котором отдыхала семья из Башкирии, обвинила женщину в краже. Она уверена, что соседка украла её кошелёк у стойки администратора. При этом сама обвиняемая утверждает, что кошелёк спрятал на её глазах сотрудник отеля.

Кошелек лежал на стойке ресепшена гораздо левее, а я стояла правее, но все игнорируют этот момент. Я видела, как сотрудник отеля взял кошелек и убрал его под стойку, но на видео это все обрезали и так и передали в суд. жительница Башкирии

Теперь девушке предстоит дождаться окончания суда. Уроженка Башкирии обратилась в консульство России за помощью, но пока ей лишь порекомендовали найти хорошего адвоката.