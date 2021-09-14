Жительницу Башкирии запрели в Турции из-за обвинения в краже

Долгожданный отпуск семьи из Башкирии закончился неприятным происшествием. Женщину не выпустили из курортного города из-за обвинения в карже.
28-летняя жительница Октябрьского рассказала о произошедшем в социальных сетях. Девушка с мужем и детьми отправилась в отпуск в Турцию. Но когда отдых закончился, и пришло время возвращаться домой, уроженку Башкирии просто не выпустили из страны.
Оказалось, посетительница отеля, в котором отдыхала семья из Башкирии, обвинила женщину в краже. Она уверена, что соседка украла её кошелёк у стойки администратора. При этом сама обвиняемая утверждает, что кошелёк спрятал на её глазах сотрудник отеля.
Теперь девушке предстоит дождаться окончания суда. Уроженка Башкирии обратилась в консульство России за помощью, но пока ей лишь порекомендовали найти хорошего адвоката.
Девушка надеется на справедливость и уже готовит ответный иск с намерением возместить причиненный моральный ущерб.