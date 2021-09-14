Дмитрий Харатьян выступил на «Осеннем марафоне» в Ишимбае

«Осенний марафон» в Ишимбае. На центральной площади города прошел масштабный праздник. Развлечения были предусмотрены для всех.
Спортсмены приняли участие в товарищеском футбольном матче, желающие сдали нормы ГТО. Детей развлекали ростовые куклы и аниматоры. Здесь же развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Любители натурпродукта могли купить урожай с садов и огородов, который представили 60 подворий.
На сцене под открытым небом выступили звезды республиканской и российской сцены. Дмитрий Харатьян исполнил известные композиции песни из кинофильма «Гардемарины вперед». «Осенний марафон» прошел на площади Ленина. Ишимбайцы до сих пор не узнают обновленный после реконструкции центр города.