Азат Бадранов принял участие в праздновании 175-летия оренбургского Караван-сарая

Оренбургскому историко-архитектурному комплексу «Караван-Сарай» исполнилось 175 лет. По случаю юбилея со дня основания архитектурное сооружения посетил Азат Бадранов. В местной научной библиотеке состоялась выставка архивных документов и презентация видеоролика об истории памятника и башкирского народа.

Вице-премьер поблагодарил руководство Оренбургской области за поддержку башкирского населения в деле сохранения языка и культуры. Встреча завершилась вручением благодарственных писем правительства республики и подарков оренбургским научным работникам.

Фото №1 - Азат Бадранов принял участие в праздновании 175-летия оренбургского Караван-сарая

Караван-Сарай для башкир, на мой взгляд, субъективный. Это-то место, которое в период Российской империи помогло башкирам осознать и идентифицировать себя имперским народом.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан