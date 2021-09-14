Азат Бадранов принял участие в праздновании 175-летия оренбургского Караван-сарая

Оренбургскому историко-архитектурному комплексу «Караван-Сарай» исполнилось 175 лет. По случаю юбилея со дня основания архитектурное сооружения посетил Азат Бадранов. В местной научной библиотеке состоялась выставка архивных документов и презентация видеоролика об истории памятника и башкирского народа.
Вице-премьер поблагодарил руководство Оренбургской области за поддержку башкирского населения в деле сохранения языка и культуры. Встреча завершилась вручением благодарственных писем правительства республики и подарков оренбургским научным работникам.