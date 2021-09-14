В Уфе в бочке сжигали опасные медицинские отходы

В Уфе было обнаружено странное здание. В помещении хранились и сжигались медицинские отходы. О загадочной находке рассказала общественница Лия Хафизова.

Среди отходов были обнаружены шприцы, резиновые перчатки, перевязочные средства, флаконы, упаковки от лекарств. Медицинские принадлежности сжигались в обычной бочке. Хотя по правилам эксплуатации их необходимо сжигать в специально оборудованных печах.

К слову, неопознанные медицинские отходы находят на территории Уфы не первый раз. В октябре 2020 года в посёлке Максимовка был найден целый гараж с отходами, которые хранились с абсолютным нарушением всех норм.