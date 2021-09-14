ХК «Кировец» получил ключи от ледозаливочной машины

На стадионе «Динамо» состоялось торжественное вручение ключей от ледозаливочной машины для хоккейного клуба «Кировец». В нем приняли участие руководители команды и министр спорта республики Руслан Хабибов. До этого машина работала в спортивной школе №3 имени Марата Азаматова.
В прошлом сезоне «Кировец» занял третье место в Высшей Лиге, уступив бронзовые медали турнира «Саянам». Команда завоевала право сыграть в Суперлиге, однако ближайший сезон проведет во втором по статусу дивизионе чемпионате России. Такое решение было принято для того, чтобы клуб мог укрепить материально-техническую базу, создать условия для спортивной школы и найти спонсоров.
«Кировец» еще не вышел из отпуска, однако до старта сезона еще много времени – чемпионат ориентировочно начнется в конце ноября.