ХК «Кировец» получил ключи от ледозаливочной машины

На стадионе «Динамо» состоялось торжественное вручение ключей от ледозаливочной машины для хоккейного клуба «Кировец». В нем приняли участие руководители команды и министр спорта республики Руслан Хабибов. До этого машина работала в спортивной школе №3 имени Марата Азаматова.

Башкортостан – регион, который поддерживает максимальное количество видов спорта. Сегодня «Кировец» является одним из перспективных, развивающихся клубов. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В прошлом сезоне «Кировец» занял третье место в Высшей Лиге, уступив бронзовые медали турнира «Саянам». Команда завоевала право сыграть в Суперлиге, однако ближайший сезон проведет во втором по статусу дивизионе чемпионате России. Такое решение было принято для того, чтобы клуб мог укрепить материально-техническую базу, создать условия для спортивной школы и найти спонсоров.

Почему бы нам не подумать по поводу «БСК-Арены», «БСК-Динамо». Нужно поговорить с нашими соучредителями, чтобы дальше «Кировцу» идти с титульным спонсором. Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан