В Башкирии нашли завязанный мешок с маленьким щенком

В селе Раевка местные жительницы нашли перевязанный мешок. Он загадочно шевелился и сначала испугал женщин.

Мешок был туго перевязан проволокой. И хотя внутри кто-то шевелился, никаких звуков не было слышно. Сначала женщины испугались, что в пакете спряталась змея, но всё равно решили открыть его.

Однако их страх был напрасен – в мешке спрятался миленький щеночек. Он с радостью выбежал на волю и начал добродушно крутить хвостиком рядом со спасительницами.

Пользователи сети поблагодарили женщин за спасение щенка. Скорее всего, кто-то пытался таким негуманным способом избавиться от малыша. К счастью, трагедии удалось избежать.