В Уфе ограничат движение транспорта из-за праздника в парке

Завтра, 15 сентября, в парке «Первомайский» пройдут праздничные мероприятия. Из-за этого временно ограничат движение транспорта.

Ограничение будет введено с 18:00 до 23:00 на участках улиц Первомайской и Машиностроителей. В частности, движение транспорта перекроют: