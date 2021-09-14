В Уфе ограничат движение транспорта из-за праздника в парке

Завтра, 15 сентября, в парке «Первомайский» пройдут праздничные мероприятия. Из-за этого временно ограничат движение транспорта.
Ограничение будет введено с 18:00 до 23:00 на участках улиц Первомайской и Машиностроителей. В частности, движение транспорта перекроют:
– по улице Первомайской: на участке от ул. Кремлевской до ул. Машиностроителей;
– по улице Машиностроителей: на участке от ул. Интернациональной до ул. Черниковской.
Также на время праздничных мероприятий будет изменена схема движения общественного транспорта.