В Челябинской области погиб 30-летний мотоциклист из Башкирии

Сегодня, 14 сентября, в Челябинской области произошла смертельная авария. В ДТП погиб 30-летний мотоциклист из Башкирии.

Инцидент произошёл на 1779 км трассы Москва-Челябинск. По предварительной информации, мотоциклист не выбрал безопасную скорость движения и «влетел» в попутный ВАЗ-21134. За рулем отечественного авто находился 50-летний мужчина. Из-за удара он въехал в грузовой «Мерседес Бенц» под управлением 47-летнего водителя.