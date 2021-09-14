В Башкирии мужчина умер на трассе из-за переохлаждения

В Башкирии завершено расследование жуткого преступления. Двух мужчин обвинили в убийстве по неосторожности.

По версии следствия, 23 сентября 2019 года у автозаправки на Кинзебулатовском шоссе недалеко от Ишимбая было найдено тело неизвестного. Судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от переохлаждения.

Выяснилось, что ночью двое мужчин ехали на машине со своим знакомым. Они высадили товарища, который был сильно пьян, из машины. При этом он был без одежды, из-за чего вскоре скончался.