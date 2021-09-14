В Башкирии два брата зарезали товарища

В Башкирии вынесли приговор двум братьям, которых обвинили в жестоком убийстве. Они зарезали своего знакомого.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, 27-летний и 33-летний братья проводили вечер с другом за распитием спиртных напитков в сторожевом домике в СНТ «Вишневый сад». В один момент градус посиделки повысился – между парнями вспыхнул конфликт. Тогда один из братьев схватил нож и более пяти раз ударил им оппонента.

К избиению присоединился и брат нападавшего, схватив ножницы. Обвиняемые нанесли погибшему более 27 ножевых ранений и более 9 ранений ножницами. Пострадавший скончался от обильной кровопотери на месте происшествия.