В Башкирии два брата зарезали товарища

В Башкирии вынесли приговор двум братьям, которых обвинили в жестоком убийстве. Они зарезали своего знакомого.
Как сообщила пресс-служба Верховного суда, 27-летний и 33-летний братья проводили вечер с другом за распитием спиртных напитков в сторожевом домике в СНТ «Вишневый сад». В один момент градус посиделки повысился – между парнями вспыхнул конфликт. Тогда один из братьев схватил нож и более пяти раз ударил им оппонента.
К избиению присоединился и брат нападавшего, схватив ножницы. Обвиняемые нанесли погибшему более 27 ножевых ранений и более 9 ранений ножницами. Пострадавший скончался от обильной кровопотери на месте происшествия.
Суд признал братьев виновными в убийстве и назначил наказание в виде 16 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить семье погибшего более 1,8 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред и более 70 тысяч рублей – за материальный ущерб.