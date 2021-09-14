Туристка из Башкирии, запертая в Турции из-за кражи, рассказала подробности

Туристке из Башкирии может грозить длительный тюремный срок. Власти Антальи задержали жительницу Октябрьского по подозрению в краже.

Инцидент произошел накануне. При этом сама подозреваемая все обвинения в свой адрес отвергает, называя случившееся недоразумением. 27-летняя Алия Миллер купила недельный заграничный тур вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Буквально за день до возвращения в Уфу ее задержала полиция, обвинив в краже кошелька другой туристки, в котором якобы было 800 долларов. При этом, как уверяет девушка, никаких доказательств предоставлено не было. Несмотря на это, местные власти запретили обвиняемой покидать страну на ближайшие два месяца.

Я достаю из кармана коляски телефон, а кошелек лежит на стойке. Кошелек большой, стойка и коляска разной высоты. За уши притянули ситуацию и обвинили меня. Алия Миллер, задержанная туристка

В номере девушки полицейские провели обыск, однако ничего не нашли. Женщина не исключает, что кошелек могли украсть сами сотрудники отеля. Сейчас семья с двумя детьми фактически оказалась на улице. Из гостиницы их уже выселили. Денег на съем квартиры нет. Алия Миллер обратилась за помощью в посольство, однако там ей посоветовали искать адвоката. К слову, самый дешевый стоит около 1000 долларов.