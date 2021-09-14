В Башкирии за сутки вакцинировано более 9,5 тыс. жителей

В Башкирии за прошедшие сутки фиксируют еще 15 смертей от новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 326 жителей.
Более тысячи среди заразившихся – пациенты 60+. За последние 24 часа инфицированы 308 жителей региона. В стационарах наблюдаются 720 человек, при этом состояние 53 пациентов оценивается как тяжелое.
В регионе продолжается вакцинация населения от ковида. Двумя компонентами привиты уже более 1,1 млн жителей. Только за последние сутки вакцинировались 9 687 человек.