«Это была любимица дома»: в Уфе собаку отравили на глазах у детей

Сотрудник Управления республиканской ветеринарии убил собаку на глазах детей. Такими заголовками пестрят соцсети последние сутки. По версии жителей микрорайона «Яркий», неизвестный приехал на автомобиле ведомства, угостил собаку лакомством неизвестного происхождения, после чего она умерла. Управление ветеринарии Башкортостана не стало отмалчиваться и сегодня выдвинуло свою версию.
На этих кадрах машина Управления республиканской ветеринарии паркуется в одном из дворов на улице Архитектора Калимуллина, из авто выходит мужчина в темной куртке и направляется в сторону двора. Это уже кадры с детской площадки: сотрудник ведомства присаживается на скамейку и бросает что-то неизвестное в сторону гуляющей рядом собаки, животное съедает угощение, а через какое-то время падает и умирает в конвульсиях. В это время на площадке играют дети.
Это фотография уже мертвого животного: на ухе собаки бирка, которая подтверждает, что она привита от бешенства и чипирована. Четвероногий жил во дворе несколько месяцев, за это время пес стал любимцем детворы, ему даже дали кличку.
Общедомовая беседа в мессенджере превратилась в чат споров и оскорблений. На этом скриншоте один из соседей грозится отравить собаку, так как видит в ней угрозу для своих детей, пока другие родители радуются детской дружбе с четвероногим. Зоозащитники уверены: убийство собаки заказал кто-то из жителей дома.
А вот в Управлении республиканской ветеринарии подтвердили, что это их сотрудник. В ведомстве сейчас проводится служебная проверка, однако там уверены: видео смонтировано, а жители двора занимаются «инсинуациями и нагнетанием обстановки».
Жильцы дома написали заявления в правоохранительные органы, они намерены отдать труп животного на независимую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти собаки. И если результаты осмотра подтвердят версию жителей об отравлении, сотруднику республиканского ведомства грозит реальный срок за жестокое обращение с животными. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.