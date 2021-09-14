«Это была любимица дома»: в Уфе собаку отравили на глазах у детей

Сотрудник Управления республиканской ветеринарии убил собаку на глазах детей. Такими заголовками пестрят соцсети последние сутки. По версии жителей микрорайона «Яркий», неизвестный приехал на автомобиле ведомства, угостил собаку лакомством неизвестного происхождения, после чего она умерла. Управление ветеринарии Башкортостана не стало отмалчиваться и сегодня выдвинуло свою версию.

На этих кадрах машина Управления республиканской ветеринарии паркуется в одном из дворов на улице Архитектора Калимуллина, из авто выходит мужчина в темной куртке и направляется в сторону двора. Это уже кадры с детской площадки: сотрудник ведомства присаживается на скамейку и бросает что-то неизвестное в сторону гуляющей рядом собаки, животное съедает угощение, а через какое-то время падает и умирает в конвульсиях. В это время на площадке играют дети.

Собака была заранее отловлена этими же службами, была стерилизована, оценено ее психологическое состояние. Собака была не опасна, к ней подходили и дети, и взрослые, все подкармливали. Это была любимица этого дома. Эвелина Ахметзянова, жительница дома №1 по ул. Архитектора Калимуллина

Это фотография уже мертвого животного: на ухе собаки бирка, которая подтверждает, что она привита от бешенства и чипирована. Четвероногий жил во дворе несколько месяцев, за это время пес стал любимцем детворы, ему даже дали кличку.

Общедомовая беседа в мессенджере превратилась в чат споров и оскорблений. На этом скриншоте один из соседей грозится отравить собаку, так как видит в ней угрозу для своих детей, пока другие родители радуются детской дружбе с четвероногим. Зоозащитники уверены: убийство собаки заказал кто-то из жителей дома.

У него есть связи. Почему этот человек позволили себе на государственной ветеринарной машине приехать? И при свете дня, при всех сделал такое. Дети видели это все. Карина Загидуллина, жительница дома №1 по ул. Архитектора Калимуллина

Руководством дома поддерживалась эта травля. Законными способами они не смогли это сделать, хотя собака была спокойная, и решили действовать по-другому. В чате есть эта переписка: «Ждите, скоро собака будет отравлена». Анна Судницына, жительница дома №1 по ул. Архитектора Калимуллина

А вот в Управлении республиканской ветеринарии подтвердили, что это их сотрудник. В ведомстве сейчас проводится служебная проверка, однако там уверены: видео смонтировано, а жители двора занимаются «инсинуациями и нагнетанием обстановки».

Фото- и видеонарезки имеют разный временной промежуток и не являются доказательством гибели собаки. Для установления причины гибели требуется вскрытие трупа. Гузель Бронникова, заместитель начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан