Жители Башкирии недовольны ремонтом подъездов в домах

Начиная с 2019 года в Башкортостане стартовала программа по благоустройству подъездов. Уже обновили более 6000 тысяч парадных. Но от жителей до сих пор поступают жалобы на некачественно проделанную работу. Об этом сообщил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что исправить недочеты нужно будет к ноябрю текущего года.

«Недобросовестно подошли к делу», – такое недовольство выразил старший по дому Рафаиль Рамазанов. Проводку не доделали, бросили на полпути. Обновление проводки стало частью ремонтных работ в подъезде дома № 20 по улице Ферина. Начиная с марта этого года там покрасили стены, поменяли окна, входную группу, поставили светильники и перила. Также установили пандусы. Недочеты с проводкой подрядчик пообещал исправить. Похожие ситуации с некачественно проделанной работой в республике повторяются уже с 2019 года. Об этом на оперативном совещании сообщил и глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что исправить недочеты нужно будет к ноябрю текущего года.

Весь ремонт производился по согласованию с жильцами, то есть они самостоятельно выбирали цвета, производили различное общение, давали какие-то советы. Все обсуждалось с жильцами. Искандер Гималетдинов, представитель подрядной организации

А вот жители дома номер 6 по улице Таллинской для благоустройства своего подъезда обсуждали с подрядчиком каждую деталь капремонта. Ведь в их доме он не проводился с момента постройки, а это более 60 лет. Жильцы даже сами проявили инициативу и покрасили полы.

В этом году ремонтируются в основном нестандартные подъезды. Различные планировки, площади больше. Олег Койда, начальник информационного отдела Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан