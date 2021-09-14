В Башкирии единороссы подвели итоги форумов муниципальных депутатов

Единороссы Башкортостана подвели итоги форумов муниципальных депутатов, которые проводились в регионе с июля по сентябрь. В общей сложности в них приняли участие 1200 человек, среди которых не только члены партии, но и сторонники, лидеры общественного мнения.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров отметил, что партийцы в этот период не только готовились к предстоящим выборам, но и собирали наказы избирателей. Не оставили народные избранники своих земляков и в период пандемии, оказали помощь нуждающимся. На форуме в Уфе отметили, что партия выдвинула на выборы депутатов Госдумы сильных кандидатов, которые успешно прошли процедуру предварительного партийного голосования.

Я всегда говорю, что одна из главных задач депутатов Государственной Думы, независимо от какого субъекта они избрались, – это держать политический каркас страны и обеспечивать поддержку идей и стратегии нашего президента. Но, безусловно, такая большая фракция – я надеюсь, что она будет большая, и мы надеемся, что она будет дружная – я уверен, в этой Башкортостанской фракции будут и депутаты из других политических партий. Кто-то прорвётся, и я уверен в этом. Я думаю, что мы будем просить нашу фракцию, чтобы эта фракция действительно представляла интересы нашей республики в высшем законодательном органе.     

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото №1 - В Башкирии единороссы подвели итоги форумов муниципальных депутатов

Предвыборная кампания была энергичной, а выборы будут непростыми, отметили на форуме. От избирателей зависит, по какому курсу станет развиваться страна и республика в ближайшие 5 лет. Свою предвыборную программу единороссы называют народной, так как именно пожелания и просьбы жителей легли в ее основу. Наказы избирателей кандидаты собирали во время встреч с гражданами. Часть из них уже начали реализовывать.

Работа по газификации, ремонту сельских школ. Люди отзываются на всё это. И, конечно, когда всё это видишь, хочется всё это продолжать. А продолжать это нужно, только если представительство в Государственной Думе будет, если мы будем больше голосов иметь для этого. И в связи с этим, когда я сюда приезжаю, мне очень приятно видеть, что у вас это дружно подхватывается, что команда Радия Фаритовича настоящая, дружная.  

Наталья Орлова, первый заместитель руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия»