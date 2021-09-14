В Башкирии единороссы подвели итоги форумов муниципальных депутатов

Единороссы
Башкортостана подвели итоги форумов муниципальных депутатов, которые
проводились в регионе с июля по сентябрь. В общей сложности в них приняли
участие 1200 человек, среди которых не только члены партии, но и сторонники,
лидеры общественного мнения.
Руководитель
регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров отметил, что партийцы в
этот период не только готовились к предстоящим выборам, но и собирали наказы
избирателей. Не оставили народные избранники своих земляков и в период
пандемии, оказали помощь нуждающимся. На форуме в Уфе отметили, что партия
выдвинула на выборы депутатов Госдумы сильных кандидатов, которые успешно
прошли процедуру предварительного партийного голосования.
Я
всегда говорю, что одна из главных задач депутатов Государственной Думы,
независимо от какого субъекта они избрались, – это держать политический каркас
страны и обеспечивать поддержку идей и стратегии нашего президента. Но,
безусловно, такая большая фракция – я надеюсь, что она будет большая, и мы
надеемся, что она будет дружная – я уверен, в этой Башкортостанской фракции
будут и депутаты из других политических партий. Кто-то прорвётся, и я уверен в
этом. Я думаю, что мы будем просить нашу фракцию, чтобы эта фракция
действительно представляла интересы нашей республики в высшем законодательном
органе. Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»
Предвыборная
кампания была энергичной, а выборы будут непростыми, отметили на форуме. От
избирателей зависит, по какому курсу станет развиваться страна и республика в
ближайшие 5 лет. Свою предвыборную программу единороссы называют народной, так
как именно пожелания и просьбы жителей легли в ее основу. Наказы избирателей
кандидаты собирали во время встреч с гражданами. Часть из них уже начали
реализовывать.
Работа
по газификации, ремонту сельских школ. Люди отзываются на всё это. И, конечно,
когда всё это видишь, хочется всё это продолжать. А продолжать это нужно,
только если представительство в Государственной Думе будет, если мы будем
больше голосов иметь для этого. И в связи с этим, когда я сюда приезжаю, мне
очень приятно видеть, что у вас это дружно подхватывается, что команда Радия
Фаритовича настоящая, дружная. Наталья Орлова, первый заместитель руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия»