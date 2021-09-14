В Башкирии единороссы подвели итоги форумов муниципальных депутатов

Я всегда говорю, что одна из главных задач депутатов Государственной Думы, независимо от какого субъекта они избрались, – это держать политический каркас страны и обеспечивать поддержку идей и стратегии нашего президента. Но, безусловно, такая большая фракция – я надеюсь, что она будет большая, и мы надеемся, что она будет дружная – я уверен, в этой Башкортостанской фракции будут и депутаты из других политических партий. Кто-то прорвётся, и я уверен в этом. Я думаю, что мы будем просить нашу фракцию, чтобы эта фракция действительно представляла интересы нашей республики в высшем законодательном органе.

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»