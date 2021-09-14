В одном из вузов Уфы открылась лаборатория Минского тракторного завода

Минский тракторный завод открыл в Аграрном университете новую лабораторию. Отныне студенты вуза смогут на практических занятиях использовать и изучать современные образцы техники знаменитого белорусского производителя – одного из крупнейших в мире.
Мастерство приходит с практикой, а в этой обновленной лаборатории ее теперь хоть отбавляй. Здесь студенты Аграрного университета будут изучать тягово-скоростные и топливно-экономические характеристики тракторов.
В центре и первый объект для испытаний. Новый трактор белорусского МТЗ. Башкирский дилер этого предприятия – компания «Техресурс» – и стала инициатором модернизации лаборатории. Руководители сами когда-то учились в стенах вуза.
В общей сложности на модернизацию было выделено свыше 1,5 млн рублей, из которых треть средств пошла на капитальный ремонт помещения. Кроме того, предприятие подарило университету новый двигатель для проведения учебных и практических занятий.
Минский тракторный завод входит в восьмёрку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В Башкортостане парк аграриев почти наполовину состоит из МТЗ. А потому преподаватели уверены, что после окончания обучения у студентов не будет проблем с освоением новых образцов при работе в полях.