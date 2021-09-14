В одном из вузов Уфы открылась лаборатория Минского тракторного завода

Минский тракторный завод открыл в Аграрном университете новую лабораторию. Отныне студенты вуза смогут на практических занятиях использовать и изучать современные образцы техники знаменитого белорусского производителя – одного из крупнейших в мире.

Мастерство приходит с практикой, а в этой обновленной лаборатории ее теперь хоть отбавляй. Здесь студенты Аграрного университета будут изучать тягово-скоростные и топливно-экономические характеристики тракторов.

Мы готовим и конструкторов, которые рассчитывают все системы, и ремонтников, которые по внешним признакам определяют, что поломано.

Андрей Неговора, профессор кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов БГАУ
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В центре и первый объект для испытаний. Новый трактор белорусского МТЗ. Башкирский дилер этого предприятия – компания «Техресурс» – и стала инициатором модернизации лаборатории. Руководители сами когда-то учились в стенах вуза.

Я закончил Аграрный университет – тогда он назывался Башкирский хозяйственный институт – 35 лет назад, факультет механизации и сельского хозяйства. Тоже в этой лаборатории учился.

Альфред Ахметов, директор предприятия ООО «ПО Техресурс»

В общей сложности на модернизацию было выделено свыше 1,5 млн рублей, из которых треть средств пошла на капитальный ремонт помещения. Кроме того, предприятие подарило университету новый двигатель для проведения учебных и практических занятий.

Чтобы студенты могли обучаться на более новых двигателях, которые устанавливаются сегодня на технику МТЗ.

Владимир Петухов, коммерческий директор торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан»

То, что студент прочувствует руками, дает результат в его судьбе. Поэтому мы всячески стараемся не только в экономическом плане работать, но и в плане подготовки подрастающего поколения.

Артур Карпович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфа

Минский тракторный завод входит в восьмёрку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В Башкортостане парк аграриев почти наполовину состоит из МТЗ. А потому преподаватели уверены, что после окончания обучения у студентов не будет проблем с освоением новых образцов при работе в полях.