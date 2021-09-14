В одном из вузов Уфы открылась лаборатория Минского тракторного завода

То, что студент прочувствует руками, дает результат в его судьбе. Поэтому мы всячески стараемся не только в экономическом плане работать, но и в плане подготовки подрастающего поколения.

Артур Карпович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфа