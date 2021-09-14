В Башкирии показали, как собирают бортевой мёд

В республике начался сбор бортевого меда. Сладкий урожай с колодных ульев снимают раз в год. Несмотря на засушливое лето, пасечники надеются, что меда будет не меньше, чем в прошлом году. Бортевой мед считается самым полезным: пчелам в колоде создают условия, максимально приближенные к природным ульям.

Картина действительно завораживающая. Сложно поверить, что эту конструкцию, напоминающую сталактиты, самостоятельно возвели пчелы. Для основания борти чаще всего используют сосну. В ней выпиливают дупло, обжигают его, так как в природе пчелы заселяют дерево, пострадавшее от молнии. Дополнительно смазывают колоду мелиссой, и насекомые заселяют ее. Она практически не отличается от улья, созданного природой.

Круглый год тут живут. Они не боятся морозов, боятся сырости. Фанис Халилов, пчеловод

У пчеловода Фаниса Халилова на пасеке в Иглинском районе 60 бортей. Есть еще ульи в деревьях. Урожай он собирает раз в год – примерно в середине сентября. Мед из колоды разных оттенков, так как он смиксован из цветочного и липового в разный период цветения.

После того, как маточка выводит последних своих пчел на зимовку, после этого снимаем. Если мы раньше времени это сделаем, мы убьем личинки, которые должны будут обогревать маточку. Фанис Халилов, пчеловод

Обеспечивают себя пчелы зимой не только теплом, но и едой. Питаются они пергой – это переработанная ими пыльца. Кстати, она идет и составе готового бортевого меда, добавляя ему полезности. Качество продукта измеряется диастазным числом.

У обычного меда диастазное число от 20 до 22, а здесь от 30 до 70 доходит. Вот этим и полезно. Фанис Халилов, пчеловод

Часто на борть нападают осы, которые убивают обитателей и едят мед. Такую пустую колоду мы увидели и сами. Урожай в ней удалось сохранить, а вот пчел уже не было. Плюс засушливое лето в этом году. Тем не менее пасечники надеются, что собрать сладкий урожай удастся в обычном количестве. Заказы на дикий мед приходят из других регионов.

С одной колоды сможем собрать 7-8 литров меда. Плюс мы оставляем 10 килограммов нашим пчелкам на зимовку. Фанис Халилов, пчеловод

Вот на такой специальной дощечке смешиваются соты, перга, прополис, маточное молочко. Процесс занимает несколько часов. Еще неделю смесь настаивается, и по прошествии этого времени появляется настоящий вкус бортевого меда.