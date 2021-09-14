В Башкирии показали, как собирают бортевой мёд

В республике начался сбор бортевого меда. Сладкий урожай с колодных ульев снимают раз в год. Несмотря на засушливое лето, пасечники надеются, что меда будет не меньше, чем в прошлом году. Бортевой мед считается самым полезным: пчелам в колоде создают условия, максимально приближенные к природным ульям.
Картина действительно завораживающая. Сложно поверить, что эту конструкцию, напоминающую сталактиты, самостоятельно возвели пчелы. Для основания борти чаще всего используют сосну. В ней выпиливают дупло, обжигают его, так как в природе пчелы заселяют дерево, пострадавшее от молнии. Дополнительно смазывают колоду мелиссой, и насекомые заселяют ее. Она практически не отличается от улья, созданного природой.
У пчеловода Фаниса Халилова на пасеке в Иглинском районе 60 бортей. Есть еще ульи в деревьях. Урожай он собирает раз в год – примерно в середине сентября. Мед из колоды разных оттенков, так как он смиксован из цветочного и липового в разный период цветения.
Обеспечивают себя пчелы зимой не только теплом, но и едой. Питаются они пергой – это переработанная ими пыльца. Кстати, она идет и составе готового бортевого меда, добавляя ему полезности. Качество продукта измеряется диастазным числом.
Часто на борть нападают осы, которые убивают обитателей и едят мед. Такую пустую колоду мы увидели и сами. Урожай в ней удалось сохранить, а вот пчел уже не было. Плюс засушливое лето в этом году. Тем не менее пасечники надеются, что собрать сладкий урожай удастся в обычном количестве. Заказы на дикий мед приходят из других регионов.
Вот на такой специальной дощечке смешиваются соты, перга, прополис, маточное молочко. Процесс занимает несколько часов. Еще неделю смесь настаивается, и по прошествии этого времени появляется настоящий вкус бортевого меда.
За счет полезных свойств цена на дикий мед дороже, чем на другой вид: за литр придется заплатить порядка 6 тысяч рублей. Природный антиоксидант и противовоспалительное. Бортевой мед богат витаминами и микроэлементами, при этом усваиваются они почти на 100%.