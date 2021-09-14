Чемпионы Паралимпиады в Токио из Башкирии вернулись домой

Триумфаторы Паралимпийских игр вернулись домой. В уфимском аэропорту приземлился самолет с башкирскими спортсменами. Напомним, они завоевали 12 медалей, 5 из которых – золотые. Накануне в Москве Владимир Путин встретился с победителями и призерами Игр в Токио и подписал указ о награждении спортсменов государственными наградами.
Такой грандиозной встречи спортсменов в уфимском аэропорту не было никогда. Равно как и таких побед. Они уехали из дома больше месяца назад, но это стоило того. Главная цель в жизни любого спортсмена достигнута.
Позади не только победы на спортивных аренах Токио, но и карантин перед встречей с президентом страны. Накануне башкирским спортсменам вручали награды в Кремле. Пять паралимпийцев из Башкортостана получили орден Дружбы за золотые медали. Серебряные и бронзовые призеры получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени. Но сегодня их ждут родные и близкие.
Главные успехи Башкортостана на играх связаны с плаванием. Лучшими в своем классе стали Анна Крившина и Ильнур Гарипов. Андрей Николаев прибавил к двум медалям высшего достоинства еще и серебро в стометровке вольным стилем. Также двукратным победителем стал Богдан Мозговой.
Вернулись в Уфу и легкоатлетки, серебряные призерки Игр Елена Паутова и Анна Кулинич-Сорокина. Общими усилиями Башкортостан в очередной раз доказал, что был и остается одним из самых спортивных регионов страны.