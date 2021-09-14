Чемпионы Паралимпиады в Токио из Башкирии вернулись домой

Триумфаторы Паралимпийских игр вернулись домой. В уфимском аэропорту приземлился самолет с башкирскими спортсменами. Напомним, они завоевали 12 медалей, 5 из которых – золотые. Накануне в Москве Владимир Путин встретился с победителями и призерами Игр в Токио и подписал указ о награждении спортсменов государственными наградами.

Такой грандиозной встречи спортсменов в уфимском аэропорту не было никогда. Равно как и таких побед. Они уехали из дома больше месяца назад, но это стоило того. Главная цель в жизни любого спортсмена достигнута.

Сейчас особенно осознание приходит, что это все не зря было, что столько сил, труда и терпения положено на это все. Все оправдалось абсолютно. Потому что золотая медаль – высшая награда, которая только может быть. Анна Крившина, чемпионка Паралимпийских игр-2020

Позади не только победы на спортивных аренах Токио, но и карантин перед встречей с президентом страны. Накануне башкирским спортсменам вручали награды в Кремле. Пять паралимпийцев из Башкортостана получили орден Дружбы за золотые медали. Серебряные и бронзовые призеры получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени. Но сегодня их ждут родные и близкие.

Сейчас домой, отмечу свой день рождения. Ну и на разные мероприятия. У себя в родном городе на интервью много кто звал. Андрей Николаев, двукратный чемпион Паралимпийских игр-2020

Главные успехи Башкортостана на играх связаны с плаванием. Лучшими в своем классе стали Анна Крившина и Ильнур Гарипов. Андрей Николаев прибавил к двум медалям высшего достоинства еще и серебро в стометровке вольным стилем. Также двукратным победителем стал Богдан Мозговой.

Ни один спортсмен никогда не знает, что поедет и точно выиграет. Это спорт, здесь может быть всякое. Возможно все. Богдан Мозговой, двукратный чемпион Паралимпийских игр-2020