В Уфе полицейские задержали воришку зубной пасты

Также выяснилось, что за совершение мелкого хищения чужого имущества в текущем году мужчина уже был подвергнут административному наказанию по статье 7.27 КоАП Российской Федерации, и теперь за вновь совершенную кражу возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

пресс-служба МВД Башкирии