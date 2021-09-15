В Уфе полицейские задержали воришку зубной пасты

Накануне от одного из уфимских магазинов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный похитил 23 тюбика зубной пасты. Сумма ущерба составила примерно 1,5 тысячи рублей.
В пресс-служба МВД Башкирии сообщили, что полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, который ранее уже был судим. Украденный товар он продал прохожим, а деньги потратил на личные цели.
В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.