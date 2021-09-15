Жители Уфы встретили на дороге необычное транспортное средство

Накануне жители уфимского микрорайона Черниковка заметили паровозик, который двигался в плотном потоке по выделенной для автобусов полосе. Очевидец все заснял на камеру своего смартфона.

Издание КП-Уфа сообщает, что такое необычное транспортное средство можно встретить в крупных ТЦ или парках развлечений. Обычно такие паровозики катают детей, однако очень неожиданно было встретить его в городе в час пик.