Житель Башкирии отправился в колонию за то, что вновь сел за руль пьяным

В Калтасинском районе Башкирии суд вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки и заметили, что от водителя исходит запах алкоголя. Согласно результатам медицинского освидетельствования, 32-летний мужчина сел за руль пьяным.
Свою вину мужчина признал. Его приговорили к 9 месяцам лишения свободы, а также лишили водительского удостоверения на три года.