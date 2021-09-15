Житель Башкирии отправился в колонию за то, что вновь сел за руль пьяным

В Калтасинском районе Башкирии суд вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Фото №1 - Житель Башкирии отправился в колонию за то, что вновь сел за руль пьяным

Инцидент произошел в июне прошлого года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки и заметили, что от водителя исходит запах алкоголя. Согласно результатам медицинского освидетельствования, 32-летний мужчина сел за руль пьяным.

Мужчина был задержан и отстранён от управления транспортным средством. Выяснилось, что водитель ранее уже был привлечен к административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (повторное вождение в состоянии опьянения).

пресс-служба МВД Башкирии

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к 9 месяцам лишения свободы, а также лишили водительского удостоверения на три года.