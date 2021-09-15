Врачи из Башкирии вернулись из командировки в Узбекистан

Десант башкирских медиков вернулся из командировки в Узбекистан, где они помогали спасать пациентов в «красных зонах». Ординаторы и врачи-стажеры клиники Башкирского государственного медицинского университета работали целый месяц.

Бригада, в составе которой реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и младший медперсонал, побывали в 65 лечебных учреждениях городов Бухара и Джизак, оказали помощь 900 пациентам ковид-госпиталей, провели свыше 2000 консультаций.