В Башкирии пьяный водитель вместе с супругой попали в больницу после ДТП

Вчера, 14 сентября, в Караидельском районе Башкирии автомобиль Lada Largus съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на седьмом километре автодороги Базилевский - Ургуш.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем "Ларгуса" находился 33-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что он управлял транспортным средством в нетрезвом виде.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил - 1,033 мг/л. Начато разбирательство. пресс-служба ГИБДД Башкирии

Водителя и его 30-летнюю супругу доставили с травмами в местную больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование.