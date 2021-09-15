В Башкирии пьяный водитель вместе с супругой попали в больницу после ДТП

Вчера, 14 сентября, в Караидельском районе Башкирии автомобиль Lada Largus съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на седьмом километре автодороги Базилевский - Ургуш.
В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем "Ларгуса" находился 33-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что он управлял транспортным средством в нетрезвом виде.
Водителя и его 30-летнюю супругу доставили с травмами в местную больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.