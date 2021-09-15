В Башкирии мужчина избил свою жену и участкового

Суд вынес приговор жителю Ишимбая, который избил свою жену и участкового. Его приговорили в одному году условного лишения свободы.
В пресс-службе городского суда рассказали, что инцидент произошел 16 марта. В тот злополучный день между супругами вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина избил свою жену. На место происшествия для выяснения обстоятельств был вызван участковый.
После опроса хозяйки дома сотрудник полиции предложил мужчине проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, применил насилие в отношении последнего, а именно: нанес удар коленом в область левого бедра сотрудника полиции, причинив ему физическую боль. Продолжая свои преступные действия, направленные на применение насилия в отношении сотрудника полиции, находясь в салоне патрульного автомобиля, нанес сотруднику полиции кулаком правой руки один удар в область челюсти, причинив последнему физическую боль.
пресс-служба Ишимбайского городского суда
В ходе судебного заседания мужчина отпираться не стал и полностью признал свою вину.