В Башкирии мужчина избил свою жену и участкового

После опроса хозяйки дома сотрудник полиции предложил мужчине проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, применил насилие в отношении последнего, а именно: нанес удар коленом в область левого бедра сотрудника полиции, причинив ему физическую боль. Продолжая свои преступные действия, направленные на применение насилия в отношении сотрудника полиции, находясь в салоне патрульного автомобиля, нанес сотруднику полиции кулаком правой руки один удар в область челюсти, причинив последнему физическую боль.

пресс-служба Ишимбайского городского суда