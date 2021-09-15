В Уфе у младенца выявили тяжёлую инфекцию

Многодетная мама из Уфы столкнулась с тяжёлым испытанием. У её двухмесячного малыша выявили тяжёлую инфекцию. По словам женщины, ребёнок долгое время мучился от боли.
Дело в том, что распознать опасное заболевание врачам удалось не сразу. Уфимка отмечает, что она дважды вызывала своему ребёнку скорую помощь. Однако медики диагностировали у малыша обычные колики и кишечную непроходимость. Даже хирург медучреждения, к которому привезли семью, не выявил патологий.
Однако ночью малышу стало хуже – у него появились красные пятна и покраснели глаза, поднялась температура. Тогда уфимка приняла решение отвезти малыша в частный госпиталь, где ребёнку диагностировали генерализированную вирусно-бактериальную инфекцию. Болезнь затронула легкие и желудочно-кишечный тракт.
Только после двух недель тяжелого лечения антибиотиками малыш пошёл на поправку. Многодетная мама не довольна лечением в государственной больнице, она даже обвиняет врачей в халатности, однако врачи выписали малышу лекарства, а также сразу исключили острую хирургическую патологию.