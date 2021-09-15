Медики Башкирии могут получить премию за каждого вакцинированного

Министерство здравоохранения Башкирии подготовило приказ о дополнительной премии врачам. За каждого вакцинированного медики смогут получать по 200 рублей.
Дополнительные выплаты врачи смогут получить за оформление бумаг. Так, за добровольное согласие пациента и заполнение анкеты врач получит 40 рублей, за осмотр на наличие противопоказаний – 80, а за саму вакцинацию – по 40 рублей за каждый компонент (или 80 рублей, если вакцина будет однокомпонентной).
Однако в министерстве отметили, что премия будет начисляться лишь за тех пациентов, которые пройдут вакцинацию с 27 августа до 31 декабря 2021 года.