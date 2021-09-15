Ишимбай может получить звание «Город трудовой доблести»

Госсобрание Башкортостана обратится с просьбой к президенту Владимиру Путину присвоить Ишимбаю звание «Город трудовой доблести». Вопрос о ходатайстве депутаты парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, которое запланировано на 23 сентября.

Нефтяники, нефтепереработчики и машиностроители Ишимбая внесли большой вклад в достижение победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В мае следующего года будет отмечаться 90-летие со дня открытия башкирской нефти.

Там была создана инфраструктура, которая обеспечивала переработку и выпуск всех необходимых продуктов – бензин, керосин, солярка, других видов топлива. Но особое значение, конечно, Ишимбай приобрел в годы ВОВ. Вы знаете, что часть месторождений оказалась в руках врага.

Депутаты рассмотрят изменения в Конституцию Башкортостана. Внесены две поправки: назначение на должности заместителей премьер-министра правительства Башкортостана будет согласовываться с Госсобранием. Вторая поправка предусматривает, что глава региона назначает вице-премьеров по представлению премьер-министра правительства с согласия парламента. Также будут рассмотрены поправки в экологический кодекс региона, дополнительные меры по защите обманутых дольщиков, новые виды патентной системы налогообложения и другие законопроекты.