Ишимбай может получить звание «Город трудовой доблести»

Госсобрание Башкортостана обратится с просьбой к президенту Владимиру Путину присвоить Ишимбаю звание «Город трудовой доблести». Вопрос о ходатайстве депутаты парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, которое запланировано на 23 сентября.
Нефтяники, нефтепереработчики и машиностроители Ишимбая внесли большой вклад в достижение победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В мае следующего года будет отмечаться 90-летие со дня открытия башкирской нефти.
Депутаты рассмотрят изменения в Конституцию Башкортостана. Внесены две поправки: назначение на должности заместителей премьер-министра правительства Башкортостана будет согласовываться с Госсобранием. Вторая поправка предусматривает, что глава региона назначает вице-премьеров по представлению премьер-министра правительства с согласия парламента. Также будут рассмотрены поправки в экологический кодекс региона, дополнительные меры по защите обманутых дольщиков, новые виды патентной системы налогообложения и другие законопроекты.