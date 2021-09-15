В Уфе три дня будет ограничено движение на участке улицы Правды

В Демском районе башкирской столицы пройдут ярмарки выходного дня. В связи с этим на участке улицы Правды будет временно ограничено движение.

В пресс-служеб администрации Уфы рассказали, что ограничение будет действовать на лицы Таллинской до улицы Ухтомского с 7:00 до 16:00 18, 19 и 25 сентября. Стоит отметить, что на данном участке дороге в эти дни будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта.