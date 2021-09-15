В Башкирии рецидивист ограбил магазин строительных материалов

Накануне в отделение полиции Стерлитамака обратился сотрудник магазина, специализирующегося на продаже строительных материалов, и сообщил о том, что кто-то похитил электролобзик и дрель. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.
В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний мужчина.
Задержанного заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.