Наносил удары топором и бутылкой: житель Башкирии пытался убить бывшую возлюбленную
Верховный суд Башкирии признал виновным 47-летнего жителя Баймакского района Башкирии в покушении на убийство своей жены. Его взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее приговором Баймакского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Не согласившись с выводами суда о квалификации действий осужденного, прокуратура обжаловала приговор в вышестоящий суд.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года. Осужденный, угрожая убийством, нанес своей бывшей возлюбленной удары по спине и голове стеклянной бутылкой и топором.
Апелляционная инстанция Верховного суда республики согласилась с доводами прокуратуры о том, что обвиняемый напал с топором на женщину с целью убийства и лишь благодаря ее активному сопротивлению и помощи очевидцев злоумышленник не смог довести свои преступные действия до конца.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.