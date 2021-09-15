Наносил удары топором и бутылкой: житель Башкирии пытался убить бывшую возлюбленную

Апелляционная инстанция Верховного суда республики согласилась с доводами прокуратуры о том, что обвиняемый напал с топором на женщину с целью убийства и лишь благодаря ее активному сопротивлению и помощи очевидцев злоумышленник не смог довести свои преступные действия до конца.

пресс-служба прокуратуры Башкирии