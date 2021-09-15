Девушка из Башкирии после переписки с «приятелем» лишилась крупной суммы денег

В пресс-службе МВД сообщили, что девушке в одной из социальных сетей написал приятель с просьбой одолжить 13 тысяч рублей. Она перевела денежные средства на номер, указанный в переписке, после чего позвонила своему знакомому, который ее ошарашил - денег он не просил, а его страница оказалась взломана аферистами.