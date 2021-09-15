Выборы-2021 в Башкирии: Самая важная информация

17-19 сентября в России пройдёт важное политическое событие – Выборы депутатов Госдумы, региональных заксобраний, представительных органов власти. Информационное агентство «Башинформ» публикует самую важную и интересную информацию о предстоящем мероприятии.
Что за выборы? Кого куда выбираем?
17, 18 и 19 сентября вся страна будет выбирать новый состав депутатов Госдумы.
В трех округах — депутатов Госсобрания.
В Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете – депутатов местных Советов.
Во многих городах и районах – довыборы в Советы.
Довыборы — это когда избирается не полный состав, а несколько человек взамен выбывших. Например, депутат сменил работу и переехал в другой регион или заболел и сложил с себя полномочия. Вместо него выбирают другого.
Бюллетеней будет минимум два
В зависимости от того, где вы живете, на участке вам дадут от двух до четырех бюллетеней. Два из них – «думские».
Всего в Госдуму избирается 450 депутатов. 225 из них избирается по партийным спискам – нам нужно будет поставить галочку за одну из партий, а сколько человек пройдет от каждого региона, зависит от числа проголосовавших. Чем больше граждан отдадут свои голоса, тем больше нам достанется мест и, соответственно, представителей интересов региона в Думе. В Башкирии за мандаты будут биться 14 политических партий.
Вторая половина — «одномандатники», когда мы отдаем голоса уже за конкретных людей и побеждает кандидат, набравший простое большинство. В Башкирии шесть одномандатных округов, соответственно, и депутатов тоже будет шесть, а претендует на них 59 кандидатов. То есть в среднем конкурс почти 10 человек на мандат.
Каждого вида бюллетеней для Башкирии напечатали по 3 030 100 штук, в том числе 742 900 – для голосования с использованием КОИБ. Это такой сканер, который сам считывает, где стоит галочка, и по окончании голосования выдает результаты.
Я не знаю, кто кандидаты и где мой участок. Что делать?
Все партии и кандидаты уже почти месяц ведут агитацию, встречаются с избирателями и участвуют в дебатах. Если вся эта кампания обошла вас стороной, но вы считаете, что проголосовать – ваш святой гражданский долг, ЦИК РФ сделал несколько цифровых сервисов.
По этой ссылке можно посмотреть полный список своих кандидатов, нужно только ввести свой адрес. Узнать свой участок для голосования можно по адресу на Госуслугах в разделе «Мои выборы» или на сайте ЦИК России по этой ссылке.
На участках будут видеокамеры?
В Башкирии на 1389 участках установят камеры наблюдения, которые будут записывать все три дня голосования и две ночи первого и второго дней голосования. Но по решению ЦИК России прямой трансляции процесса голосования не будет. Картинка будет идти в избирательные комиссии, штабы партий и кандидатов, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Уполномоченных по правам человека в РФ и ряд других.
Можно проголосовать онлайн?
В семи регионах страны действительно тестируют систему электронного голосования. Уже на этих выборах людям можно будет не ходить на участок, а поставить галочку за своего кандидата онлайн — с помощью регистрации на госуслугах. Башкирии в этом списке пока нет. Вероятнее всего, после того, как систему протестируют, ее распространят по всей стране уже на следующих всеобщих выборах.
Что с безопасностью на участках?
По опыту прошлого года, голосование решили продлить на три дня. Это объясняется безопасностью людей – такой график позволит не создавать очередей и спокойно соблюдать социальную дистанцию.
Бюллетени проголосовавших в пятницу и субботу будут хранить в отдельных специальных непрозрачных пакетах с индивидуальным номером и красной лентой, использовать которую можно только один раз, а попытки вскрыть будут сразу видны. Хранить их будут в сейфе под видеонаблюдением и вскроют только к началу подсчета голосов.
Все, кто придёт на выборы, получат персональный одноразовый набор – ручка, маска, перчатки. Рукопожатия и другие контакты на участках запрещены. Все поверхности должны будут дезинфицироваться каждые четыре часа. Также в помещении для голосования запрещено будет употреблять еду, только пить бутилированную воду.
Если на участок придет человек с температурой, ему дадут проголосовать, но отдельно. Бюллетень положат в переносной ящик и перед подсчетом дезинфицируют.
Какая ожидается явка?
По прогнозам политологов и социологов, люди активно интересуются политической жизнью, поэтому явка ожидается высокая. Во время прошлых выборов в Госдуму осенью 2016 года на участки пришли 69,78% избирателей, что существенно выше, чем в среднем по стране – 47,88%.
Какие сюрпризы ждут на избирательных участках?
Жители Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Салавата, Туймазов, Октябрьского, Нефтекамска, Благовещенска, Бирска и Сибая, пришедшие на участок и проголосовавшие, смогут принять участие в полюбившейся многим акции «Рахмат». Ее суть такая: вы получаете браслет, который можно поменять на скидку до 50% у одного из многочисленных партнеров. В Уфе их более 300, а в городах и районах — от 40 до 70.
Организаторы предупреждают, что количество браслетов ограничено, поэтому тянуть не стоит. Раздавать их будут в определенное время, график, а также актуальный список партнеров смотрите на сайте рахмат102.рф.
По данным ЦИК на 1 июля, голосовать в Башкирии смогут 3 018 342 человека, из них 43 115 – впервые.
Голосование будет проходить на 3 403 избирательных участках. Из них 31 участок – в больницах, три – в санаториях, три в местах содержания под стражей, а также на железнодорожном вокзале, в аэропорту, доме-интернате для престарелых.
Граждане России, не имеющие регистрации, смогут проголосовать на специальном участке по адресу: Уфа, улица Посадская, 26. Ближайшая остановка транспорта – «Монумент Дружбы».
500 млн рублей выделили Башкирии из федерального бюджета на проведение выборов. Основная часть этих средств – выплаты членам участковых комиссий.
Фото: fondgkh.ru