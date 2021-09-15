Выборы-2021 в Башкирии: Самая важная информация

Всего в Госдуму избирается 450 депутатов. 225 из них избирается по партийным спискам – нам нужно будет поставить галочку за одну из партий, а сколько человек пройдет от каждого региона, зависит от числа проголосовавших. Чем больше граждан отдадут свои голоса, тем больше нам достанется мест и, соответственно, представителей интересов региона в Думе. В Башкирии за мандаты будут биться 14 политических партий.