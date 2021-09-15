Выборы-2021 в Башкирии: Самая важная информация

17-19 сентября в России пройдёт важное политическое событие – Выборы депутатов Госдумы, региональных заксобраний, представительных органов власти. Информационное агентство «Башинформ» публикует самую важную и интересную информацию о предстоящем мероприятии.

Фото №1 - Выборы-2021 в Башкирии: Самая важная информация

Что за выборы? Кого куда выбираем?

17, 18 и 19 сентября вся страна будет выбирать новый состав депутатов Госдумы.

В трех округах — депутатов Госсобрания.

В Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете – депутатов местных Советов.

Во многих городах и районах – довыборы в Советы.

Довыборы — это когда избирается не полный состав, а несколько человек взамен выбывших. Например, депутат сменил работу и переехал в другой регион или заболел и сложил с себя полномочия. Вместо него выбирают другого.

Бюллетеней будет минимум два

В зависимости от того, где вы живете, на участке вам дадут от двух до четырех бюллетеней. Два из них – «думские».

Всего в Госдуму избирается 450 депутатов. 225 из них избирается по партийным спискам – нам нужно будет поставить галочку за одну из партий, а сколько человек пройдет от каждого региона, зависит от числа проголосовавших. Чем больше граждан отдадут свои голоса, тем больше нам достанется мест и, соответственно, представителей интересов региона в Думе. В Башкирии за мандаты будут биться 14 политических партий.

Вторая половина — «одномандатники», когда мы отдаем голоса уже за конкретных людей и побеждает кандидат, набравший простое большинство. В Башкирии шесть одномандатных округов, соответственно, и депутатов тоже будет шесть, а претендует на них 59 кандидатов. То есть в среднем конкурс почти 10 человек на мандат.

Каждого вида бюллетеней для Башкирии напечатали по 3 030 100 штук, в том числе 742 900 – для голосования с использованием КОИБ. Это такой сканер, который сам считывает, где стоит галочка, и по окончании голосования выдает результаты.

Я не знаю, кто кандидаты и где мой участок. Что делать?

Все партии и кандидаты уже почти месяц ведут агитацию, встречаются с избирателями и участвуют в дебатах. Если вся эта кампания обошла вас стороной, но вы считаете, что проголосовать – ваш святой гражданский долг, ЦИК РФ сделал несколько цифровых сервисов.

По этой ссылке можно посмотреть﻿ полный список своих кандидатов, нужно только ввести свой адрес. Узнать свой участок для голосования можно по адресу на Госуслугах в разделе «Мои выборы» или на сайте ЦИК России по этой ссылке﻿.

На участках будут видеокамеры?

В Башкирии на 1389 участках установят камеры наблюдения, которые будут записывать все три дня голосования и две ночи первого и второго дней голосования. Но по решению ЦИК России прямой трансляции процесса голосования не будет. Картинка будет идти в избирательные комиссии, штабы партий и кандидатов, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Уполномоченных по правам человека в РФ и ряд других.

Можно проголосовать онлайн?

В семи регионах страны действительно тестируют систему электронного голосования. Уже на этих выборах людям можно будет не ходить на участок, а поставить галочку за своего кандидата онлайн — с помощью регистрации на госуслугах. Башкирии в этом списке пока нет. Вероятнее всего, после того, как систему протестируют, ее распространят по всей стране уже на следующих всеобщих выборах.

Что с безопасностью на участках?

По опыту прошлого года, голосование решили продлить на три дня. Это объясняется безопасностью людей – такой график позволит не создавать очередей и спокойно соблюдать социальную дистанцию.

Бюллетени проголосовавших в пятницу и субботу будут хранить в отдельных специальных непрозрачных пакетах с индивидуальным номером и красной лентой, использовать которую можно только один раз, а попытки вскрыть будут сразу видны. Хранить их будут в сейфе под видеонаблюдением и вскроют только к началу подсчета голосов.

Все, кто придёт на выборы, получат персональный одноразовый набор – ручка, маска, перчатки. Рукопожатия и другие контакты на участках запрещены. Все поверхности должны будут дезинфицироваться каждые четыре часа. Также в помещении для голосования запрещено будет употреблять еду, только пить бутилированную воду.

Если на участок придет человек с температурой, ему дадут проголосовать, но отдельно. Бюллетень положат в переносной ящик и перед подсчетом дезинфицируют.

Какая ожидается явка?

По прогнозам политологов и социологов, люди активно интересуются политической жизнью, поэтому явка ожидается высокая. Во время прошлых выборов в Госдуму осенью 2016 года на участки пришли 69,78% избирателей, что существенно выше, чем в среднем по стране – 47,88%.

Какие сюрпризы ждут на избирательных участках?

Жители Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Салавата, Туймазов, Октябрьского, Нефтекамска, Благовещенска, Бирска и Сибая, пришедшие на участок и проголосовавшие, смогут принять участие в полюбившейся многим акции «Рахмат». Ее суть такая: вы получаете браслет, который можно поменять на скидку до 50% у одного из многочисленных партнеров. В Уфе их более 300, а в городах и районах — от 40 до 70.

Организаторы предупреждают, что количество браслетов ограничено, поэтому тянуть не стоит. Раздавать их будут в определенное время, график, а также актуальный список партнеров смотрите на сайте рахмат102.рф﻿.

По данным ЦИК на 1 июля, голосовать в Башкирии смогут 3 018 342 человека, из них 43 115 – впервые.

Голосование будет проходить на 3 403 избирательных участках. Из них 31 участок – в больницах, три – в санаториях, три в местах содержания под стражей, а также на железнодорожном вокзале, в аэропорту, доме-интернате для престарелых.

Граждане России, не имеющие регистрации, смогут проголосовать на специальном участке по адресу: Уфа, улица Посадская, 26. Ближайшая остановка транспорта – «Монумент Дружбы».

500 млн рублей выделили Башкирии из федерального бюджета на проведение выборов. Основная часть этих средств – выплаты членам участковых комиссий.

Фото: fondgkh.ru