Жители Благовещенска требуют продлить контракт главе района

Жители Благовещенска требуют продлить контракт главы района Олега Голова. Чиновник рассказал, что срок его контракта совсем скоро закончится.

Фото №1 - Жители Благовещенска требуют продлить контракт главе района

И хотя Олег Голов не подтвердил, что точно уйдёт после истечения срока контракта, горожане встретили эту новость с возмущением. Они требуют сохранить Олега Голова на посту главы района. Горожане отмечают, что чиновник за короткий срок работы сделал больше, чем предыдущие коллеги за 20 лет.

Олег Евгеньевич, не бросайте начатое на половине пути. Вам доверяет население города и района. Очень не хотелось бы, чтобы пришли правители, похожие на предшествующих, которые будут разрушать все то, чего вам удалось достичь.

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Сам чиновник отметил, что очень важно развивать экономику в районе и облик города, ведь общественное пространство должно быть комфортным для всех жителей. 

Хочется делать многое для развития Благовещенского района как интересного с туристической точки зрения. Очень важно сделать город удобным, комфортным, городом, который будет нравиться самим жителям и молодежи, ведь мы все для них в первую очередь делаем.

Олег Голов 