Жители Благовещенска требуют продлить контракт главе района

Жители Благовещенска требуют продлить контракт главы района Олега Голова. Чиновник рассказал, что срок его контракта совсем скоро закончится.
И хотя Олег Голов не подтвердил, что точно уйдёт после истечения срока контракта, горожане встретили эту новость с возмущением. Они требуют сохранить Олега Голова на посту главы района. Горожане отмечают, что чиновник за короткий срок работы сделал больше, чем предыдущие коллеги за 20 лет.
Сам чиновник отметил, что очень важно развивать экономику в районе и облик города, ведь общественное пространство должно быть комфортным для всех жителей.