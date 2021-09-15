Жители Благовещенска требуют продлить контракт главе района

И хотя Олег Голов не подтвердил, что точно уйдёт после истечения срока контракта, горожане встретили эту новость с возмущением. Они требуют сохранить Олега Голова на посту главы района. Горожане отмечают, что чиновник за короткий срок работы сделал больше, чем предыдущие коллеги за 20 лет.