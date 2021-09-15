В Уфе пострадал популярный лебедь из парка

Об этом сообщил в социальных сетях неравнодушный уфимец. По его словам, у лебедя повреждено крыло. Скорее всего на несчастного напали. Теперь птице необходима медицинская помощь.

Лебеди-шипуны живут в пруду сада имени Аксакова с 2006 года. В прошлом году скончалась одна из птиц. Самец остался в одиночестве. Но ненадолго – пару ему привезли из Челябинска в этом году. Пока неизвестно, кто из них сейчас нуждается в помощь.