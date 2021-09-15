В Башкирии у мечети нашли замурованных в клетку животных

Оказалось, прихожанин мечети привёз свинок, енотов и лис после того, как летом в Башкирии закрыли контактные зоопарки. Видимо, мужчина хотел спасти несчастных животных.

Однако прихожанин просто оставил клетки с животными у мечети. В августе местные жители забили тревогу – с каждым днём состояние животных ухудшалось. Видимо, новый хозяин не заботился об их комфорте и редко кормил. Горожане обратились к зоозащитникам, которые в свою очередь обратились в прокуратуру. Теперь импровизированный «зоопарк» ждёт проверка.