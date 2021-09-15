В Башкирии экскурсоводам придётся проходить аттестацию

Чтобы заниматься этой деятельностью, необходимо получить специальные знания и пройти аттестацию, и вся система выдачи аттестатов строго контролируется как профессиональными ассоциациями, так и государственными органами. Разработанный нами законопроект направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, на защиту интересов туристов и формирование позитивного имиджа республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ