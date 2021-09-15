В Башкирии экскурсоводам придётся проходить аттестацию
Экскурсоводы в Башкирии будут проходить обязательную аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.
23 сентября на пленарном заседании депутаты рассмотрят предложенные изменения. Так как планируется упорядочить деятельность на рынке экскурсионных услуг, с 1 июля 2022 года в России будет введена обязательная аттестация экскурсоводов, гидов, проводников.
Соответственно существует необходимость в создании специальной аттестационной комиссии.
Будет организован региональный государственный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ
Отмечается, что в передовых странах существуют строгие правила работы экскурсоводов и гидов.
Чтобы заниматься этой деятельностью, необходимо получить специальные знания и пройти аттестацию, и вся система выдачи аттестатов строго контролируется как профессиональными ассоциациями, так и государственными органами. Разработанный нами законопроект направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, на защиту интересов туристов и формирование позитивного имиджа республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха.