В Башкирии вновь выявлено рекордное количество заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии вновь был побит антирекорд по суточному приросту заболевших. Было выявлено 312 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 61 614. С выздоровлением при этом выписали за сутки 265 человек (за все время – 54 080), скончались – 16 (1342).