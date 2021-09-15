На трассе в Башкирии построят автосервис, стоянку, АЗС, магазин, кафе и гостиницу

Сегодня на этом участке дороги не хватает современных объектов придорожного сервиса. Компания планирует инвестировать в проект 135 миллионов рублей, будет создано 59 новых рабочих мест. Красивый и удобный сервисный комплекс создаст все условия для удовлетворения потребностей участников дорожного движения в организации отдыха, питания и других сервисных услуг. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся достичь успешного результата в реализации этого инвестпроекта.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Башкирии