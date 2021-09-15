На трассе в Башкирии построят автосервис, стоянку, АЗС, магазин, кафе и гостиницу

Благодаря программе развития придорожного сервиса в Башкирии, еще один инвестор получил без торгов в аренду земельный участок в Архангельском районе площадью более трех гектаров. По распоряжению Главы Башкирии Радия Хабирова, его передадут в аренду компании «БашкирБи».
В пресс-службе Минторга Башкирии рассказали, что компания намерена построить многофункциональный комплекс с автосервисом, магазином, кафе, гостиницей, АЗС и стоянкой для легковых и грузовых автомобилей западнее деревни Петропавловка.
В 2021-2022 годах запланировано строительство автозаправочной станции, в 2022-2023 годах — возведение сервисного комплекса Как подчеркнули в Минторге Башкирии, на данный момент ведется совместная работа с 57 инвесторами, с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей. На заседаниях «Инвестиционного часа» рассмотрены проекты в сфере придорожного сервиса 23 инвесторов с общим объемом инвестиций 4,9 млрд рублей.
Фото: Пресс-служба Минторга Башкирии.