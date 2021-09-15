Минздрав Башкирии ответил на заблуждение о воздействии вакцины на ДНК
Накануне, 14 сентября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг по вопросам коронавирусной инфекции.
Так, Максим Забелин, министр здравоохранения, ответил на популярное заблуждение о воздействии вакцины от коронавируса на человека.
Вакцина от коронавируса не способна воздействовать на ДНК. Прививка даже не контактирует с ДНК, поэтому и изменить код не может.
РНК, которая вводится в организм в составе вакцины от коронавирусной инфекции, должна просто преодолеть клеточную стенку. Этого достаточно для передачи информации о воссоздании в организме белка коронавируса и запуска иммунного ответа. В ядро клетки молекула РНК не попадает, а, следовательно, не «контактирует» с ДНК и тем более не может её изменить.