Минздрав Башкирии ответил на заблуждение о воздействии вакцины на ДНК

РНК, которая вводится в организм в составе вакцины от коронавирусной инфекции, должна просто преодолеть клеточную стенку. Этого достаточно для передачи информации о воссоздании в организме белка коронавируса и запуска иммунного ответа. В ядро клетки молекула РНК не попадает, а, следовательно, не «контактирует» с ДНК и тем более не может её изменить.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии