В Уфе установили светофор, о котором долго просили горожане

Пресс-служба администрации Уфы сообщила, что на пересечении улиц Пушкина и Театральной был установлен светофор вызывного типа.

О создании пешеходного перехода и установке светофора долго просили местные жители и студенты. Перекресток находится у двух крупных университетов – БГМУ и УГАТУ. Власти города провели мониторинг состояния текущей обстановки на участке дороги и пришли к выводу, что пешеходный переход необходим.