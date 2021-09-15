В Башкирии могут появиться ветровые электростанции

Формируя бизнес-предложения, мы показываем все возможности нашей республики и значительно облегчаем задачу инвесторам, выбирающим отраслевую направленность производства. Кроме того, увеличивается налоговая генерация, а местные жители обеспечиваются рабочими местами. В частности, реализация данного проекта позволит снизить зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо.

Наиля Габбасова, гендиректор корпорации развития Башкирии