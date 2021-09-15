Радий Хабиров вошёл в ТОП-5 рейтинга глав регионов России

Аккаунты Радия Хабирова могут считаться примером для руководителей любого уровня. Много личностного контента, оперативной информации о жизни региона, много того, что интересно жителям не с точки зрения сухой информации, а с точки зрения позиции Главы региона и его взглядов. Любой житель Башкортостана знает, что если он напишет Радию Хабирову или оставит комментарий на его странице, то на его реплику обратят внимание и ответят.

эксперт АНО «Диалог»