Радий Хабиров вошёл в ТОП-5 рейтинга глав регионов России

Специалисты АНО «Диалог» опубликовали рейтинг глав регионов России. Радий Хабиров занял почётную четвертую строчку в списке.
Эксперты оценивали активность глав регионов в социальных сетях, качество контента, вовлеченность аудитории и др. В итоговом рейтинге личные страницы главы Башкирии набрали 91 балл.
Обогнали Радия Хабирова: Александр Бречалов (Удмуртская республика), Вячеслав Гладков (Белгородская область) и Андрей Чибис (Мурманская область).
Сам глава Башкирии относится к социальным сетям как к удобному месту общения с жителями республики. Радий Хабиров рассказал, что уделяет соцсетям серьёзное внимание как источнику оперативной информации.