Радий Хабиров вошёл в ТОП-5 рейтинга глав регионов России

Специалисты АНО «Диалог» опубликовали рейтинг глав регионов России. Радий Хабиров занял почётную четвертую строчку в списке.

Фото №1 - Радий Хабиров вошёл в ТОП-5 рейтинга глав регионов России

Эксперты оценивали активность глав регионов в социальных сетях, качество контента, вовлеченность аудитории и др. В итоговом рейтинге личные страницы главы Башкирии набрали 91 балл.

Обогнали Радия Хабирова: Александр Бречалов (Удмуртская республика), Вячеслав Гладков (Белгородская область) и Андрей Чибис (Мурманская область).

Аккаунты Радия Хабирова могут считаться примером для руководителей любого уровня. Много личностного контента, оперативной информации о жизни региона, много того, что интересно жителям не с точки зрения сухой информации, а с точки зрения позиции Главы региона и его взглядов. Любой житель Башкортостана знает, что если он напишет Радию Хабирову или оставит комментарий на его странице, то на его реплику обратят внимание и ответят.

эксперт АНО «Диалог»

Сам глава Башкирии относится к социальным сетям как к удобному месту общения с жителями республики. Радий Хабиров рассказал, что уделяет соцсетям серьёзное внимание как источнику оперативной информации.