В Уфе машина скорой помощи попала в ДТП

Сегодня, 15 сентября, в Уфе зафиксирована серьёзная авария. ДТП произошло у дома №11 по улице Авроры.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, 60-летний водитель за рулём кареты скорой помощи совершал поворот во двор дома. В этот момент он допустил столкновение со встречным «Пежо 408».

К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако известно, что машина скорой помощи ехала на вызов к пациенту. При этом специальных звуковых и световых сигналов не было.